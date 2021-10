Cimitero per animali, il Comune si oppone, deciderà il Tar

Un cimitero per animali domestici vicino a quello per umani. E’ il progetto presentato da un imprenditore che il comune di Manduria ha bloccato costringendo l’investitore a rivolgersi ai giudici del Tribunale di Taranto che si esprimeranno sul parere negativo dell’ex dirigente dell’Area tecnica dell’ente, ingegnere Claudio Ferretti, quando ad amministrare il comune erano i tre commissari straordinari. Il parere tecnico ha bocciato la struttura perché non è prevista nel piano regolatore vigente ed anche perché l’area dove dovrebbe sorgere è troppo vicina al cimitero per umani non rispettando la sua «fascia di rispetto».

Non è d’accordo con tale parere il progettista dell’opera, l’ingegnere Antonio Curri, già assessore all’Urbanistica del comune Messapico e per questo figura con doppia competenza che ha consigliato l’investitore a percorrere la strada del ricorso al Tar. «Non si spiega la cosiddetta fascia di rispetto dal momento che tutto intorno e nelle vicinanze del camposanto ci sono altri insediamenti industriali e artigiani», ha dichiarato l’ingegnere Curri che cura la progettazione dal 2018.

L’attuale amministrazione non è stata ancora ufficialmente investita del problema se non per la vicenda giudiziaria intentata dal proponente l’investimento per la quale dovrà decidere se costituirsi in giudizio con il proprio legale o uno esterno. Tra la documentazione allegata al ricorso presentato al Tar, il proprietario ha presentato anche il parere favorevole del responsabile della Asl veterinaria, dottore Ettore Franco, che si è espresso accogliendo il progetto «fatte salve le determinazioni e i pareri di altri enti o servizi».

I veterinari avrebbero espresso apprezzamento perché risolverebbe i problemi di natura igienica rappresentata dalle sepolture private eseguite ovunque e senza nessuna regola. Il cimitero per animali che nascerebbe proprio a ridosso di quello per umani per una estensione di seimila metri quadrati, è stato progettato per accogliere circa 400 sepolture di varie dimensioni, dai cani di grande e media dimensione, gatti e uccelli. In Puglia sono pochissimi i luoghi di sepoltura sacri per gli amici dell’uomo, mentre esistono diverse agenzie che si occupano della loro cremazione.

Nazareno Dinoi