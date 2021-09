Tassa sui rifiuti più cara e da pagare prima

Tassa sui rifiuti più cara di quasi il 2% per quasi tutte le famiglie manduriane con riduzioni per le utenze domestiche e commerciali con basso reddito e per tutti meno tempo a disposizione per pagare. È il “regalo” che l’amministrazione del sindaco-commercialista ha destinato ai contribuenti che in questi giorni stanno ricevendo le bollette della Tari con una sorpresa sulle dilazioni: non più tre o quattro rate come gli altri anni, ma due. Una necessità di incassare prima, decisa dalla giunta Pecoraro, che sono in pochi a comprendere.

Sono numerosi, invece, i cittadini che si lamentano e scrivono al nostro e ad altri giornali. E’ il caso di Giovanni Tripaldi, un contribuente manduriano che giudica la scelta «inaudita e semplicemente vergognosa specie per il periodo che stiamo vivendo». Al lettore come a tanti altri manduriani non è sfuggito che sino a due anni fa e per diverso tempo addietro «il pagamento della Tari era con la modalità di quattro rate ritenuta «la più giusta e più consona per le esigenze della cittadinanza».

La decisione di fare cassa più in fretta è stata presa dalla maggioranza verde-grillina che con la delibera sul bilancio ha aumentato la tassa sui rifiuti per il 2021 dell’1,7% riconoscendo delle riduzioni sensibili per le utenze domestiche e commerciali con basso reddito grazie ai fondi Covid stanziati dal governo pari a 372mila euro. Poca cosa se si considera il gettito complessivo a carico delle famiglie manduriane pari a sei milioni di euro che da quest’anno dovranno entrare nelle casse comunali dilazionati in sole due rate e non più quattro.