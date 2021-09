Una soluzione per liberare la chiesa

«Se davvero il sindaco, sulla vicenda dei mancati lavori alla chiesa di Sant’Angelo, non vuole infastidire il vescovo di Oria che gli ha affidato l’incarico, suppongo ben remunerato, di componente del Consiglio Affari Economici della diocesi di Oria, allora agisca da buon padre di famiglia e faccia qualcosa per i suoi concittadini: firmi un’ordinanza che obblighi l’impresa proprietaria dell’impalcatura a smontare il ponteggio pericoloso e antiestetico».

È la proposta del consigliere comunale Mimmo Breccia che entra nel merito delle competenze che a quanto pare si contrappongono e rendono complicati i lavori di ristrutturazione della facciata e del luogo di culto danneggiato tre anni fa da una tromba d’aria e da allora racchiusa in una gabbia di tubi.

«Pecoraro – scrive Breccia in una nota – ci ha tenuto a far sapere che la curia vescovile, con cui ha buoni rapporti, non ha competenze nei lavori di consolidamento dal momento che la chiesa appartiene ai Servi di Maria; facciamo finta di credergli e suggeriamogli di fare il sindaco di questa città usando i suoi poteri per la sicurezza dei manduriani». Breccia suggerisce i motivi che renderebbero valida e consigliabile l’ordinanza. «A parte il rischio di caduta di una parte se non tutta la struttura lasciata da tre anni sotto le intemperie – scrive –, c’è anche la questione del traffico su via Roma che subisce rallentamenti; ancora più pesante – aggiunge Breccia – è il disagio dei pendolari per la soppressione della fermata dei pullman extraurbani spostata alla stazione bus del quartiere Sant’Antonio». Il consigliere Breccia è convinto che pur di non smontare il ponteggio, la ditta edile o chiunque sia il proprietario della chiesa, «si daranno una mossa per riprendere e terminare i lavori».

Il consigliere di opposizione chiede infine al sindaco «che fine abbia fatto il progetto presentato agli inizi di febbraio scorso al Ministero per un importo di 350mila euro».