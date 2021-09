Finanziamenti per l’edilizia scolastica, Manduria ancora a bocca asciutta

Il comune di Manduria ha perso un altro treno per ottenere finanziamenti da investire nel settore cultura e pubblica istruzione. Nell’elenco delle amministrazioni locali pugliesi che hanno beneficiato dei 13 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione, non compare la città Messapica ma altri comuni della zona come Lizzano, San Pancrazio Salentino, Mesagne ed altri.

Lo rende noto la deputata molfettese del Movimento 5 Stelle, Francesca Galizia.

«La fetta più importante – fa sapere al parlamentare grillina -, giunge nel brindisino dove vengono destinati oltre 9,4 milioni di euro, suddivisi tra provincia (8,02 milioni per un totale di 8 interventi) e i comuni di Mesagne (1,245 milioni) e San Pancrazio Salentino (113mila euro). Le altre scuole a cui sono finanziati i lavori su solai e controsoffitti – aggiunge la pentastellata -, riguardano i comuni di Deliceto (1,5 milioni di euro, in provincia di Foggia), Taviano (1,1 milioni di euro, in provincia di Lecce) e Lizzano (1,024 milioni di euro, in provincia di Taranto)». Tutti i lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022.