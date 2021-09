Referendum sulla liberalizzazione della cannabis, il comune di Manduria non invia i certificati

Manduria è tra i dieci comuni della provincia di Taranto a non aver ancora inviato i certificati elettorali delle persone che hanno firmato il referendum sulla legalizzazione della cannabis. Un ritardo che rischia di inficiare la petizione promossa a livello nazionale dal comitato promotore per il referendum sulla cannabis che ha già raccolto le 500mila firme necessarie per fare esprimere i cittadini su un argomento tanto discusso quanto divisivo.

I comuni ionici che ancora non hanno trasmesso i certificati sono, oltre a Manduria, Avetrana, Faggiano, Leporano, Monteiasi, Montemesola, Mottola, Pulsano, San Marzano e Sava. Per poter effettuare il deposito in Corte di Cassazione, infatti, oltre alle firme sono necessari i certificati che i comuni hanno l’obbligo di trasmettere entro 48 ore. Termine che spesso non viene rispettato.

Il referendum, promosso da una serie di associazioni per i diritti civili tra cui l’Associazione Luca Coscioni, propone la riforma del Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope per quanto riguarda la rilevanza penale e le sanzioni per una serie di comportamenti in materia di droghe. Al centro c’è la depenalizzazione della coltivazione per uso personale. Il referendum chiede l’eliminazione del reato di coltivazione, rimuove le pene detentive per qualsiasi condotta legata alla cannabis e cancella la sanzione amministrativa del ritiro della patente. Ma anche per aumentare la ricerca scientifica sui possibili usi e rendere più semplice curarsi ai pazienti che ne hanno diritto.

In tutta la regione Puglia gli enti locali ritardatari sinora sono 115 con prevalenza di casi nella provincia di Lecce dove mancano all’appello ancora 46 comuni. Segue la provincia di Bari con 27, Foggia con 24, Taranto 10 e Brindisi 8.

Nazareno Dinoi