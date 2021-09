Telefonia, il comune concede il permesso per 30 anni in cambio di 75mila euro

Il Comune di Manduria ha concesso alla società di telefonia «CK Hutchison Network Spa» per il prezzo concordato di 75mila euro, il diritto di occupazione per trent’anni del suolo pubblico della piazzola di Via Erodoto, angolo via per Lecce, e l’esistente antenna di telefonia.

La società milanese che ha acquisito il ramo d’azienda della Wind Tre, già concessionaria della stessa area dove ha installato un’antenna, aveva chiesto il mantenimento dell’impianto ma a condizioni di diventare proprietaria esclusiva del suolo pubblico.

La giunta comunale aveva respinto la richiesta di acquisto proponendo in cambio la cessione trentennale che è stata così affidata mediante avviso pubblico a cui ha partecipato solo la stessa CK Hutchison Network Spa offrendo un rialzo percentuale dello 0,66% sulla base d’asta stabilita di 75mila euro. La società acquirente Wind Tre ha avanzato a stessa proposta anche per l’altro impianto di telefonia esistente davanti all’ex tribunale manduriano.