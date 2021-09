Roberto Rossi, dalla «esaltante esperienza a Manduria» alla direzione della Procura di Bari

Il nuovo procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, si è insediato oggi con un discorso in cui ha ricordato il suo vissuto a Manduria. Il numero uno della Procura barese, ha infatti iniziato la sua carriera nel 1990 facendo il giudice del Tribunale di Taranto nella sezione distaccata di Manduria da lui inaugurata.

Ed è stato proprio quel vissuto nella città Messapica che il procuratore Rossi ha voluto ricordare oggi nel suo discorso nel Palagiustizia del capoluogo di regione. «C'è una frase Vangelo – ha detto - che lessi all'inaugurazione della Pretura Manduria: 'siamo servi inutili, stiamo facendo solo il nostro dovere'».

Non è la prima volta che il procuratore Rossi ricorda l’esperienza nella ex pretura manduriana (soppressa con la riforma della giustizia del 2013). Durante la lettura dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2012, l’allora consigliere della Corte d’appello di Lecce citò nuovamente la pretura manduriana. «Nessuno rinnega il valore che hanno avuto nella storia della giurisdizione le piccole preture e i piccoli Tribunali; lo so bene – disse - avendo iniziato il mio lavoro con una esperienza esaltante nella sezione distaccata di Manduria».

Rossi è stato nominato dal Csm e oggi è stato immesso nell'esercizio delle funzioni durante una cerimonia partecipata e commossa nel tribunale di Poggiofranco, alla presenza delle più importanti cariche giudiziarie del Distretto, a partire dal presidente della Corte d'appello Franco Cassano.