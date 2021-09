La condivisione è stato il sostantivo centrale del capocanale organizzato dall’azienda Agricola Malorgio, sabato 25 settembre a Manduria. Il rituale propiziatorio di fine raccolta dell’uva, riportato in auge dalla famiglia Malorgio nella splendida location del Parco Messapico, ha avuto come ospite d’eccezione la chef di stima nazionale e internazionale Palma D’Onofrio che per l’occasione è stata intervistata da noi della Voce di Manduria. La festa di fine vendemmia ha avuto, però, centinaia di ospiti tra famigliari e colleghi, tutti riuniti a un banchetto adibito da piatti tradizionali preparati da Palma e dal cuore femminile dell’impresa manduriana, Mimma Malorgio. Un grande banchetto che ha presentato l’uva come ingrediente primario di decine di combinazioni salate. Una festa di ringraziamento per degustare cibo, bere vino e divertirsi insieme dopo la fine della campagna dell’uva.

Palma D’Onofrio, chef di origine pugliese, è stata maestra d’Italia di cucina del famosissimo programma televisivo “La prova del cuoco”, ma è anche una professionista dell’enogastronomia a tutto tondo: sommelier, esperta di formaggi, insegnante culinaria prima itinerante e poi stabile nella sua stessa scuola “Cucina&More”, formatrice esperienziale e autrici di libri a tema. «Sono emozionata questa sera, racconta Palma ai microfoni della Voce di Manduria. È la prima vendemmia e il primo capocanale della mia famiglia. Mio figlio ha deciso di tornare in questa terra e di fare il viticoltore». Per l’occasione la chef D’Onofrio ha realizzato a pieno la dieta mediterranea a base d’uva con la preparazione di tartufi con chicchi di uva ricoperti con formaggio e granelli di nocciole e pistacchio, una torta salata di pecorino e fichi d’india, delle roselline fatte a mano con uva, zucca e pancetta e tanto altro ancora.

La cena è proseguita con la degustazione di piatti tradizionali e genuini, preparati dalla stessa impresa Malorgio tra vini della casa, friselle e antipasti contornati dall’olio dell’azienda. Un omaggio a tutti i presenti, come simbolo del duro lavoro e dei sacrifici di un’annata terminata con risultati straordinari.

Marzia Baldari