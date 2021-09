Lavori fermi alla chiesa di Sant'Angelo, il sindaco: "non dipende da me, né dalla Curia"

I lavori di ripristino e ristrutturazione della chiesa di San Michele Arcangelo da tre anni ingabbiata nell’impalcatura che crea inoltre problemi alla circolazione stradale, dipendono dall’ordine religioso che ne è proprietario.

A farlo sapere è il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, che risponde così alle recenti critiche sollevate dall’ex consigliere comunale Arcangelo Durante che accusa il primo cittadino di conflitto d’interesse con la curia vescovile di Oria per la quale il commercialista Pecoraro ricopre l’incarico di responsabile degli affari economici.

«Tali interventi – si legge in una nota diffusa dallo staff del sindaco - non dipendono dall’amministrazione comunale e neanche dalla Diocesi di Oria, bensì sono di esclusiva competenza dei Servi di Maria, unici proprietari della struttura sacra».

«Non si conoscono le ragioni per la quale tali lavori non siano ancora cominciati, certamente non manca l’interesse costante dell’amministrazione che, si ribadisce, ha sollecitato più e più volte l'Ordine religioso proprietario», conclude la nota del sindaco.