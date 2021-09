Urbanistica fai da te: la baracca al posto del vecchio chiosco edicola di San Pietro in Bevagna

Il chiosco dell’ex edicola di piazza delle Perdonanze, diventato un rudere, sarà demolito e sostituito con una delle quattro baracche-vetrina in legno che secondo la giunta comunale avrebbero dovuto contenere i prodotti tipici locali nel periodo estivo ma rimaste tristemente vuote.

La decisione di sistema la baracca al posto del chiosco non fa parte di nessuno studio urbanistico ma di una idea dell’assessore al Commercio, Isidoro Mauro Baldari proposta accolta poi dalla giunta. Il progetto approvato prevede la trasformazione della baracca in ufficio info-point per il turismo.

Le altre tre casette saranno invece utilizzate come deposito di fiori e merce varia da assegnare ai fioristi ambulanti domenicali presenti all’ingresso secondario del cimitero di Manduria.

Le quattro baracche-vetrina delle dimensioni di cinque metri per tre, sono costate 30mila euro.