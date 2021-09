L’auto blu da 47mila euro sarà in prestito

Ha provocato sdegno e incomprensione la notizia dell’acquisizione, da parte dell’amministrazione comunale di Manduria, di una lussuosa e potente auto di rappresentanza per gli spostamenti istituzionali del sindaco e della giunta: un’Alfa Giulia 2.000 turbo benzina che costerà 47mile euro.

Non tutti hanno compreso, però, che non si è trattato di un acquisto e quindi di un investimento che arricchirà il parco macchine dell’ente, ma di una semplice locazione. In pratica le casse comunali pagheranno una retta di 560 euro al mese per cinque anni (compresa l’assicurazione), dopo di che dovrà restituire l’auto blu alla società che rimane proprietaria del bene.

Uno spreco per tanti che sui social hanno espresso il proprio parere. Tra questi spicca quello dell’ex sindaco di Manduria, Roberto Massafra, nonché cognato dell’attuale primo cittadino.

Massafra pone delle legittime domande sul tema. «Un’auto di servizio/rappresentanza deve esserci in dotazione. Però il dottor Franzoso (responsabile settore finanziario) e la Comandante della Polizia locale dovrebbero spiegare perché ai miei tempi non era possibile acquistare una ben più modesta Fiat Tipo (circa 20.000 euro) e ora invece se ne trovano 50.000 (e anche più considerato gli interessi) senza alcun problema».