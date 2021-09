Opere pubbliche: nuovi marciapiedi e muretti del viale del cimitero

L’amministrazione comunale ha deciso di sistemare la pavimentazione del marciapiede che dallo stadio Dimitri percorre la via per Sava sino al cimitero e di ripristinare i muretti ai lati del viale dello stesso camposanto.

L’importo previsto per tali lavori è di 65mila euro. Per l’esecuzione delle opere e per l’individuazione dell’impresa si procederà mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La procedura di gara verrà gestita per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni di Montedoro.