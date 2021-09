L’azienda agricola manduriana “Malorgio” riceve il Premio Internazionale “Giuseppe Fasano”

È l’azienda agricola Malorgio di Manduria tra le aziende che hanno ricevuto dalle mani di Al Bano Carrisi e dalla giornalista di Telenorba Maria Liuzzi, il quinto Premio Internazionale “Giuseppe Fasano – Grottaglie Città delle Ceramiche”. La serata si è svolta lunedì 20 settembre nelle tenute del cantante Al Bano, a Cellino San Marco.

Ogni anno il riconoscimento intitolato al compianto re delle ceramiche grottagliese, premia i pugliesi che investono sul territorio contribuendo ad aumentarne il suo valore a livello nazionale e internazionale. Un merito importante che, quest’anno, è toccato all’azienda manduriana dei giovani Malorgio con queste motivazioni: “Premio a Alessandro e Gianmarco Malorgio perché, assecondando la loro passione e perseguendo il percorso iniziato dai propri genitori, rappresentano un esempio positivo e un invito ad altri giovani coraggiosi a rimanere nella propria terra per investire e per innescare il cambiamento di cui la nostra terra ha bisogno”.

La prestigiosa pergamena “Giuseppe Fasano”, dimostra la tenacia e la dedizione di due giovani imprenditori manduriani nell’amministrare e prosperare l’azienda agricola di famiglia già attiva da oltre sessant’anni. L’audacia di credere nella ricchezza della propria terra e l’arguzia di investire in tecnologie d’avanguardia, hanno reso i prodotti dell’azienda tra i più competitivi sul mercato. Sul palco del Festival “Giuseppe Fasano”, i premiati provenivano dal mondo non solo dell’imprenditoria e del commercio, ma anche della cultura, magistratura, sanità e volontariato, tutte eccellenze del made in Puglia.

Proprio il Giardino Messapico dell’azienda Malorgio è stata la location della XII edizione della Festa della Voce di Manduria che lo scorso 22 agosto ha dedicato il suo spazio alle differenti forme della violenza di genere. In quella occasione è stata premiata anche Mimma Malorgio, madre di Alessandro e Gianmarco e motore delle promozioni aziendali che ha ricevuto la trozzella dell’informazione libera, simbolo imperituro del nostro giornale.

M. Bal.