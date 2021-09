Danni da Xylella, due settimane per presentare domanda di risarcimento

Da ieri, 21 settembre e sino all’8 ottobre, i proprietari di oliveti che hanno subito danni dalla Xylella, ricadenti nella provincia di Lecce, in quella di Brindisi e nei comuni di Manduria, Maruggio, Avetrana, Sava, Torricella, Fragagnano, Lizzano e San Marzano di San Giuseppe della provincia di Taranto, potranno presentare richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale.

I contributi in conto capitale sono riconosciuti sino al’80% del danno accertato sempre che abbiano subito una perdita superiore al 30% della produzione e che non abbiano ricevuto compensazioni per tre annualità.

Le domande potranno essere compilate e presentate direttamente dal richiedente o mediante l’assistenza di un libero professionista o di in Centro di Assistenza agricola, ovviamente accreditati.