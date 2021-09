Sport sicuro, sanificati il Nino Dimitri e il pattinodromo

L’Amministrazione comunale, rende noto alla cittadinanza che, nella giornata di ieri, i tecnici preposti della F.I.G.C., dopo le opportune verifiche, hanno dichiarato totalmente omologato lo stadio “Nino Dimitri”. Inoltre, in vista dell’avvio della stagione agonistica, sono stati puliti e sanificati tutti gli spazi della medesima struttura.

Gli stessi trattamenti sono stati eseguiti presso il pattinodromo in via per Francavilla.

È stato ottenuto altresì un anno di proroga per il campo in Via per Francavilla destinato alle attività del settore giovanile.

A cura dell’Ufficio di staff del sindaco