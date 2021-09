Danni da buche stradali, in tre giorni richieste per 25mila euro

Dal 6 all’8 settembre il comune di Manduria ha affidato sei incarichi ad altrettanti avvocati esterni per farsi difendere nelle richieste di risarcimento avanzato da cittadini che hanno subito danni fisici a causa di cadute per il dissesto del manto stradale.

La somma totale richiesta dai cittadini ammonta a 20.200 euro a cui si aggiungono altri 4mila euro per le parcelle ai legali. Quindi quasi 25mila euro a danno dell’ente pubblico.

Le strade dove sarebbero avvenuti gli incidenti, causati secondo le vittime, da buche o dissesti stradali in genere, sono: via Salvatore Gigli, Via XX Settembre, Via Madonna della Nova, Via Crispi, Via Casaburi e l’area mercatale.