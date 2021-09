Scavi sull'asfalto appena posato, la rabbia dei residenti

Non hanno aspettato nemmeno che l’asfalto appena steso si consolidasse. Poche ore dopo, ecco l’escavatore che traccia lo scavo per interrare la condotta, del gas o della fogna non è dato sapere.

A questo hanno assistito stamattina i residenti di una strada appena asfaltata a Manduria. Il giorno prima l’impresa aveva finito di spalmare il nuovo tappetino atteso da decenni, oggi si ricomincia. Nuovi lavori nuovi scavi.

Scontati i commenti di rabbia affidati ai social. «Scandaloso, asfalto fatto ieri pomeriggio nei pressi del supermercato MD, questa mattina hanno scavato per mettere forse la fogna ad una casa o altro non si capisce bene . Resta il fatto che c’è da mandare in galera i responsabili», scrive un cittadino dando così ilvia ad un acceso e risentito dibattito su Facebook.

«E’ sempre stato così – gli risponde un altro -, mettono a posto una strada e poi rompono per la Aqp, rimettono una pezza e nuovamente rompono per altri motivi». E l’altro: «Non è possibile, ma lo fanno apposta?».

Lampante, comunque, la mancanza di coordinamento e di controllo tra ente pubblico e le società dei servizi pubblici. Sarebbe bastato guardare il calendario dei lavori prima e dirigere gli interventi in modo che non si accavallassero o, come in questo caso, non procedessero al contrario.

Proprio questa mattina, si legge in una nota dell'Ufficio di staff del sindaco di Manduria, il primo cittadino Gregorio Pecoraro e l’assessore ai lavori pubblici Piero Raimondo si sarebbero recati nelle strade interessate al nuovo asfalto «per effettuare un sopralluogo». Nello stesso comunicato stampa si legge che «La manutenzione del pavimento stradale resta una delle attività che l’amministrazione Pecoraro considera tra le più indispensabili per la sicurezza dei pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti». Avranno visto lo scavo sull'asfalto ancora caldo?