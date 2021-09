Sosta a pagamento con parchimetri non a norma, multe illegittime?

Leggerezza o ignoranza della materia? Comunque sia la vicenda del servizio parcheggi a pagamento nelle marine che l’amministrazione comunale ha affidato all’impresa Sis anche per il prossimo anno (senza gara, motivata con il mancato guadagno dell’impresa), rischia di diventare fonte di polemiche e contenziosi di natura civilistica.

I parcometri installati dalla società affidataria nelle marine manduriane sarebbero illegittimi perché privi della possibilità di pagare con Pos (carta di credito o di debito o bancomat). Lo sarebbero ancora di più perché non consentono nemmeno il pagamento con banconote ma solo con monete.

Un vecchio modello uscito dal mercato sin dal 2016, insomma, quando con la Legge di Stabilità di quell’anno è subentrato l’obbligo per i comuni italiani di abilitare i pagamenti elettronici sui dispostovi di controllo della durata della sosta a pagamento.

Obbligo esteso anche al parchimetro, salvo, recita la legge, «oggettiva impossibilità tecnica». L’impossibilità sarebbe, ad esempio, l’eccessiva onerosità per i comuni costretti a sostituire in poco tempo tutte le macchinette già in uso, oppure quando la località non è fornita di rete internet.

Entrambe queste «impossibilità tecniche» non riguardano il caso di San Pietro in Bevagna trattandosi di nuovi impianti (bastava pretendere il modello a norma al momento della fornitura) ed anche il luogo è coperto dalla rete web.

E adesso cosa potrà accadere? Diversi giudici di pace in tutta Italia si sono già espressi sull’argomento annullando le multe elevate agli automobilisti che hanno potuto dimostrare l’impossibilità di pagare la sosta non avendo soldi spicci ma solo banconote o carte elettroniche.

La sentenza "pilota" è stata quella del Giudice di Pace di Fondi del 21 febbraio 2017 che ha accolto il ricorso presentato da un automobilista, di professione avvocato, multato per aver parcheggiato la propria vettura sulle strisce blu. Questi aveva evidenziato come non era riuscito a pagare il tagliandino non avendo monete con sé e non essendo la colonnina equipaggiata per i pagamenti con bancomat o carte. Il magistrato, dando ragione al ricorrente, aveva affermato che gli automobilisti, in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat, avrebbero potuto "ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati" allorquando avessero dimostrato di non aver potuto adempiere con le monete all'obbligo di pagamento. Anche il giudice di Pace di Firenze ha poi dato ragione all'avvocato, difensore di se stesso, sanzionato per non mancanza del ticket sul cruscotto dell'autovettura parcheggiata sulle strisce blu nei pressi del proprio studio.