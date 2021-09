Dieci comuni ionici chiedono e ottengono finanziamenti statali, zero risorse per Manduria

Dieci comuni della provincia di Taranto, tra cui Sava, Avetrana, Fragagnano, tra quelli più vicini a Manduria, hanno chiesto ed ottenuto importanti finanziamenti dallo Stato per il rifacimento strade e manutenzione pubblica in genere.

La città del vino Primitivo è stata esclusa dagli stanziamenti, non è dato sapere se non li ha richiesti oppure se i progetti presentati non sono stati giudicati finanziabili e quindi non rientranti nel budget previsto.

Dopo le risorse ignorate per l’edilizia scolastica, un altro esempio di cattiva gestione della cosa pubblica firmata Gregorio Pecoraro e la sua amministrazione, assessore Piero Raimondo in testa inquaunto responsbaile dei Lavori pubblici.

Molto meglio sono stati capaci di fare i sindaci e gli amministratori dei comuni di Avetrana che hanno ottenuto 997mila euro, Fragagnano 2 milioni e 350mila euro, Lizzano un milione e 900mila, Monteiasi 569mila, Palagiano un milione e 779mila, Pulsano 682mila, Roccaforzata 995mila, San Marzano un milione e 200mila, Sava 990mila e Statte un milione e 600mila euro.