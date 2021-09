E' morto Ludovico Vico, ha scritto pagine importanti della politica manduriana

Aveva 69 anni ed è stato sconfitto da un male contro cui si batteva da tempo. È morto così Ludovico Vico, uomo politico e intellettuale di sinistra manduriano.

Fondatore negli anni Settanta del movimento extraparlamentare marxista leninista, ha scritto pagine importanti della lotta e delle proteste di massa, prima nella sua città dove è stato consigliere comunale, primo in Italia del Partito comunista marxista leninista, e poi in tutta la provincia di Taranto con cariche dirigenziali nella Cgil e in tutti i passaggi dal vecchio Pci all’attuale Partito democratico con il quale è stato deputato della Repubblica.

Lascia un incolmabile vuoto nella politica italiana. Qui a Manduria da dove è partita la sua straordinaria esperienza politica, lascia una figlia e la sua prima compagna e il fratello Gianni Vico, anche lui costola fondamentale del movimento intellettuale di sinistra manduriano. E lascia tanti compagni con cui ha vissuto anni indimenticabili di lotta, sempre al fianco dei più deboli. A me lascia tanti ricordi e una ferita che non si rimarginerà mai. Buon viaggio Ludovì.

Nazareno Dinoi

I funerali si terranno domani alle ore 16,30 nella chiesta dei Padri Passionisti a Manduria.

Biografia di Ludovico Vico Da Wikipedia

È stato iscritto dapprima al PCI, per poi aderire al PDS, ai DS ed infine al Partito Democratico.

Alle elezioni politiche del 2006 viene eletto alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Puglia, nelle liste de L'Ulivo. Viene riconfermato deputato alle successive elezioni politiche del 2008 tra le file del Partito Democratico.

Ricandidato anche alle elezioni politiche del 2013, risulta il secondo dei non eletti nella circoscrizione Puglia.

Torna alla Camera dei Deputati il 18 marzo 2015, in seguito alle dimissioni dell'ex ministro Massimo Bray (che lo precedeva in lista) dalla carica di parlamentare.[1][2]

Il 28 luglio 2017, in seguito all'approvazione definitiva della legge che sancisce l'obbligatorietà dei vaccini, viene aggredito assieme ai colleghi del PD Elisa Mariano e Salvatore Capone da alcuni manifestanti No-vax che stazionavano per protesta dinnanzi a Palazzo Montecitorio, costringendo i tre deputati a rifugiarsi in un'auto poi presa a calci e pugni dagli stessi manifestanti.