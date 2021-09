I bambini dell’asilo inagibile divisi tra la Enrico Fermi e la Don Bosco

Le bambine e i bambini delle nove classi della scuola dell’infanzia “Sacra famiglia” di Manduria, ancora inagibili a causa dei lavori in corso, si dovranno trasferire nel plesso scolastico Enrico Fermi. E’ ancora in discussione, inoltre, la possibilità che tre classi vengano ospitate nell’edificio Don Bosco. Lo ha reso noto l’assessore alla pubblica istruzione, Vito Andrea Mariggiò, in un lungo comunicato affidato a Facebook.

Tale soluzione è scaturita a seguito di un incontro avuto tra il sindaco Gregorio Pecoraro, gli assessori Mariggiò e Piero Raimondo, i responsabili dell’ufficio tecnico comunale e il neodirigente reggente dell’istituto comprensivo Don Bosco, Roberto Cennoma che ha preso il posto della ex dirigente Luisa Damato. Assente alla riunione la dirigente dell’Istituto Prudenzano, Anna Laguardia che dovrà ora decidere se accettare una delle due possibilità scaturite dall’incontro di cui si parla.

La preside Laguardia che aveva cercato in tutti i modi di evitare la migrazione forzata dei minori, aveva chiesto in estrema ratio di poter occupare un’intera ala della Don Bosco per evitare commistioni tra i bambini dell’asilo con studenti e scolari delle medie ed elementari.

«Alla luce di quanto riferito, - scrive ancora l’assessore Mariggiò - preme ribadire ancora una volta la piena disponibilità dell’amministrazione a favorire il pieno accordo tra le parti che può avvenire solo se si abbandonano toni oppositivi e polemici».