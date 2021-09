Un successo strepitoso per la terza edizione Tra le Torri del Primitivo di Manduria, l’evento con il quale il Consorzio di Tutela ha invitato i turisti a conoscere le bellezze del territorio della dop.

Quattro le tappe iniziate a luglio (Torre Colimena, Sava, San Marzano di San Giuseppe e Torre Santa Susanna) che hanno permesso ai 350 enoappassionati di partecipare ai percorsi esclusivi con degustazioni.

“Tra le Torri del Primitivo di Manduria è ormai una delle manifestazioni di punta del nostro territorio – dichira Mauro di Maggio, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria - e negli anni è cresciuto affermandosi in maniera importante nel panorama del turismo e dell’enogastronomia regionale. Vorrei ringrare mio staff, le nostre cantine, i nostri Comuni, Slow Food Puglia e l’assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia. Fare turismo slow, accoglienza green e far scoprire località di grande fascino in sicurezza è possibile e lo abbiamo dimostrato”.

“Inoltre, quest’anno abbiamo arrichito i nostri eventi con due rappresentazioni teatrali all’interno delle nostre masserie e siamo stati anche per quest’anno sponsor ufficiali 47° edizione del Festival della Valle d’Itria . – conclude di Maggio - Ogni appuntamento è stato seguito da degustazioni dei vini delle nostre cantine socie presentati dai nostri sommelier. Un’occasione per ribadire ancora una volta il connubio di eccellenza fra i grandi interpreti musicali e teatrali e il Primitivo di Manduria”