Il corto circuito del sindaco-commercialista, consulente degli affari economici della Diocesi

Dopo il contributo di 350 euro concesso all’Associazione bersaglieri di cui ricopre il ruolo di vicepresidenza, la cui sede associativa coincide con l’indirizzo civico del suo studio di commercialista, il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, provoca un altro “corto circuito” tra erogazioni pubbliche ed enti dove lui stesso è controllore economico.

Si tratta del recente contributo di 5.800 euro che la giunta comunale presieduta dal sindaco ha concesso alla Diocesi di Oria, arcipretura di Manduria, nella persona del presidente del Comitato Festa patronale don Franco Dinoi. La somma è servita a finanziare le manifestazioni religiose e civili dei festeggiamenti di San Gregorio Magno (banda, fuochi d’artificio, palco e spese varie per gli addobbi).

Nella sua qualità di commercialista, il sindaco Pecoraro è anche componente del Consiglio Affari Economici della diocesi di Oria, la stessa che beneficerà del contributo di 5.800 euro deliberato dalla giunta comunale.

Tutto lecito, tranne la forma e il mancato rispetto dei ruoli. I componenti del consiglio per gli affari economici della diocesi, tre fedeli esperti in conti economici, sono nominati direttamente dal vescovo che li presiede. Spetta al consiglio per gli affari economici predisporre ogni anno il bilancio dei proventi e delle spese che si prevedono per l'anno seguente in riferimento alla gestione generale della diocesi e inoltre approvare, alla fine dell'anno, il bilancio delle entrate e delle uscite. Spetta allo stesso organismo, inoltre, il potere di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che sono propri alla Chiesa.

Sindaco che destina denaro pubblico e commercialista che contabilizza e regola i bilanci del beneficiario di quelle stesse risorse. Il classico caso di controllore e controllato, insomma, che andrebbe risolto.