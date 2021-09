"Fuochi d'artificio sulla chiesa, pratica incivile", la rabbia di Ferdinando Arnò

«Una barbarie, peggio di una scenografia di Gomorra». Non sono piaciuti per niente al compositore Ferdinando Arnò i fuochi d’artificio fatti esplodere venerdì sera dal tetto e direttamente sulla facciata della chiesa del Carmine a Manduria. Quasi sei minuti di giochi pirotecnici che hanno concluso i riti civili della festa del santo patrono dei manduriani, San Gregorio Magno. Un’usanza, ormai, voluta dal comitato della festa patronale della città Messapica e permessa per la prima volta e rinnovata ogni anno dal parroco della chiesa matrice, don Franco Dinoi. «Non sapevo si trattasse di un retaggio del passato, ma non posso credere che si ritenga una cosa normale», commenta esterrefatto l’artista che da un anno ha deciso di lasciare la caotica Milano dove possiede uno studio di registrazione ed altri interessi artistici, per trasferirsi nella sua città d’origine. Che ha trovato profondamente cambiata, o comunque non come se la ricordava. Così l’Ennio Morricone dei jingle (ha curato e cura le pubblicità sui circuiti nazionali delle marche più importanti, da Barilla a Sky), esprime tutta la sua sofferenza per «una pratica da incivili». «Siamo nel 2021 – dice - la nostra sensibilità è cambiata, i botti non hanno più senso soprattutto se così vicini alle abitazioni e alla gente». E ancora. «È una pazzia, una completa assenza di senso civico, i cani impazziscono».

Il disappunto dell’imprenditore della musica è motivato anche da motivi più pratici che andrebbero approfonditi, come la stabilità dell'antico manufatto e la sicurezza pubblica. «Esplosioni dal tetto di una chiesa dove le statue sono ingabbiate perché pericolante – fa notare Arnò -, sotto la piazza principale del paese piena di gente e con le luminarie in legno che potrebbero incendiarsi».

In effetti la facciata della chiesa edificata nel XVII secolo e mai restaurata, non si presenta per niente bene con le tre statue montate sulla parte superiore del timpano raffiguranti la Madonna del Carmine e i santi Pietro e Paolo, ingabbiate una decina di anni fa in una cella d’acciaio perché pericolanti.

Per questo il compositore se la prende con il «gestore» della chiesa. «Don Franco, proprio i fuochi sul tetto della chiesa? Le avevo appena parlato della necessità di liberare quelle povere statue tenute in gabbia». La protesta del musicista affidata anche ai social, ha fatto uscire allo scoperto altri manduriani che si accodano allo sdegno dell’illustre personaggio.

Nazareno Dinoi