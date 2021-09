Santo patrono 2021, festeggiamenti da ricordare per la pandemia e la puzza

I festeggiamenti del santo patrono di quest’anno a Manduria saranno ricordati per due circostanze sfortunate: la pandemia che ha limitato gli assembramenti e la puzza.

Nel primo caso l’assenza di luminarie e di bancarelle lungo il corso XX Settembre che hanno impedito la tradizionale passeggiata, è stata da molti definita come un eccesso di zelo che non si è riscontro, ad esempio, per il mercato settimanale di Manduria e quello delle sue marine come per il mercatino serale di San Pietro in Bevagna.

Ma il vero “marchio” di questi festeggiamenti solenni lo ha dato la puzza. Ieri sera i cattivi odori, a cui tutti i manduriani sono tristemente abituati e che allontanano i visitatori che hanno la sfortuna di fare la stessa esperienza olfattiva, non hanno concesso tregua durante i festeggiamenti religiosi e civili che si sono svolti in Piazza Garibaldi e nei luoghi sacri previsti.

Il malcontento e la rabbia dei manduriani (fatta eccezione per gli amministratori politici e i loro sostenitori a cui la puzza non pare dia poi così fastidio), si è trasferita sui social. Ne pubblichiamo due tra quelli più significativi.

«È una cosa gravissima Signor Sindaco Pecoraro, le ho anche scritto in privato su Messenger ma senza nessuna risposta, sappi solo che ho avuto mal di stomaco a causa della puzza», scrive D.C. su Facebook.

«Che vergogna ieri sera – scrive M.G -, sono ancora al mare ma per farmi un giretto al centro di Manduria durante la festa del santo patrono, sono venuta in paese; la prima cosa che mi ha stordito, scendendo dalla macchia, è stata la puzza abominevole. La seconda – prosegue la donna -, è l'indifferenza di tutti che passeggiavano con molta tranquillità; sono scappata via, forse ci stiamo abituando ad essere passivi».