Restituisce portafoglio con soldi e documenti trovato in strada, la donna: un angelo custode

«Non so se vi è possibile fare un piccolo plauso di ringraziamento al signor Antonio Renna che io fino a mezz'ora fa non conoscevo e ci ha riportato a casa il portafoglio di mio marito». Parte così la segnalazione di una lettrice che ha deciso di raccontarci il bell’episodio di solidarietà di cui è stata protagonista. L’uomo, che di mestiere fa il meccanico, ha infatti restituito il portafoglio del coniuge, perduto presumibilmente mentre era in sella alla sua Vespa, con tutto il contenuto immacolato.

Il marito, che si era allontanato da casa con il suo motorino per raggiungere la ferramenta in via per Maruggio, non si sarebbe accorto della sparizione del suo portamonete, presumibilmente cadutogli durante il viaggio. La donna che in quel momento era in casa, ha quindi ricevuto la visita del meccanico che le ha restituito il portafoglio ritrovato in via Bell’Acqua, nei pressi della scuola Marugj-Frank, con all’interno tutti i soldi – circa 200 euro – e i documenti.

Per questo motivo, la donna ha deciso di raccontare a noi la sua esperienza, con l’intento di ringraziare pubblicamente l’uomo che ha restituito il sorriso in famiglia e fargli sapere che gli sono riconoscenti. «Per noi è stato come un angelo custode, oltre che per i soldi, anche e soprattutto per aver riportato tutti i documenti», ha commentato la donna, che potrà festeggiare insieme alla famiglia l’onomastico del marito (si chiama Gregorio, ndr) con maggiore serenità.

Antonio Dinoi