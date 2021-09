Fallimento parcheggi a pagamento nelle marine, Breccia chiama in causa l’impresa e il sindaco

In una interrogazione indirizzata al sindaco, il consigliere comunale Mimmo Breccia mette a nudo i fallimenti del servizio di sosta a pagamento nelle marine. Stalli rosa riservati alle automobiliste in gravidanza assenti, parchimetri inadeguati e fuori mercato che non consentono il pagamento con moneta digitale ma solo con monete di metallo e impossibilità per gli automobilisti di pagare gli abbonamenti giornalieri perché non previsti dalle macchinette; sono solo alcuni dei servizi previsti nel bando e non garantiti dall’impresa affidataria. Basterebbe questo, sostiene Breccia, per far saltare il contratto e aprire un contenzioso con la ditta inadempiente.

Breccia mette poi in risalto l’insufficienza di due ausiliari del traffico per un territorio così vasto, impegno questo che ha creato sviste ed errate valutazioni da parte del personale sotto pressione che avrebbe elevato sanzioni non dovute ad automobilisti che avevano correttamente pagato ed esposto il tagliando sul cruscotto.

Il leader di Manduria Noscia, infine, riaccende i riflettori sulla mancata pubblicazione sul sito del comune del bando per la ricerca di personale (ausiliari del traffico) quando alcuni gruppi della maggioranza (Il movimento 5 Stelle, Ndr) avevano già diffuso il bando trai propri simpatizzanti.

Alla luce di tutto questo, Breccia interroga il sindaco e chiede: «Perché l'amministrazione che tanto si è vantata, prima dell'inizio della stagione estiva, di questa decisione dei parcheggi a pagamento non ha supervisionato la realizzazione dei lavori accertandosi che gli stessi venissero svolti nei modi e tempi concordati?»

E inoltre: «L’amministrazione tutta, viste le numerose inadempienze, ha deciso di rivalersi sulla succitata Azienda appaltatrice per chiedere un risarcimento per i disagi ed i mancati incassi per le Casse Comunali?».