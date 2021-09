Domani open day per la vaccinazione agli over12 a Taranto e provincia

Domani 3 settembre l'hub vaccinale di via Sorani a Manduria sarà accessibile a tutti i cittadini maggiori di 12 anni senza prenotazione. L'open day​, che interesserà tutti i centri vaccinali di Taranto e provincia, permetterà ai cittadini maggiori di 12 anni di ricevere la prima dose di vaccino Pfizer ed eventualmente completare il ciclo vaccinale per coloro che non hanno potuto rispettare l'appuntamento concordato con l'ASL, fino ad esaurimento delle scorte giornaliere disponibili.

L'orario in cui sarà disponibile la vaccinazione "a sportello" - cioè senza prenotazione - sarà dalle 10:00 alle 16:00 nell'hub della città messapica, oltre che per quelli di Ginosa, Grottaglie, Martina Franca e Massafra. A Taranto, l'open day interesserà il PalaRicciardi dalle 10:00 alle 14:00, mentre al centro commerciale Porte dello Jonio (ex Auchan) sarà disponibile il servizio drive through dalle 16:00 alle 20:00.

Si ricorda che è necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore, e la delega all’altro genitore o a terzi in caso non si possa accompagnare personalmente il proprio figlio/a. La documentazione è disponibile (in calce) al link: https://bit.ly/3z3g5u2

Antonio Dinoi