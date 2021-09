Classi dell'asilo Sacra Famiglia "deportate" alla Don Bosco, la soluzione d'imperio dell'assessore

Il comune di Manduria fallisce il bando per la ricerca di locali (che a Manduriano non sistono) da trasformare in aule, e alla vigilia del nuovo anno scolastico l’assessore alla pubblica istruzione Vito Andrea Mariggiò (che è anche preside, ma in un altro comune) non sa come uscirne e inventa la scuola spezzatino: le classi della scuola dell’infanzia della Sacra Famiglia di via Antonio Bruno, dovranno essere “deportate” all’istituto Don Bosco dall’altra parte della città e condividere gli spazi con gli studenti delle elementari. E se i dirigenti (e le famiglie) non si decidono ad accettare tale soluzione, sarà lui a “decidere d’imperio”.

La notizia con tutti i particolari di questo ennesimo scivolone del preside-assessore, ce la offre Nando Perrone, direttore di Manduriaoggi.it (in altra parte del giornale il suo intervento integrale) che mette in luce la cattiva gestione dell’assessorato a partire dalla sua incapacità di intercettare importanti fondi per l’edilizia scolastica che altri comuni invece hanno avuto (l’assessore-preside si è dimenticato di chiederli al Ministero, una parte, ed ha sbagliato a farlo in un altro bando).

Perrone spiega anche l’origine di questa assurda situazione, anche questa figlia dell’inadeguatezza dell’assessore-preside. In pratica la carenza di aule è nata dalla necessità di eseguire dei lavori di adeguamento del plesso Sacra Famiglia. Ma a chiavi consegnati a fine giugno, racconta il giornalista, l’azienda che deve eseguire le opere, incaricata dal comune appunto, si presenta solo per una settimana, poi sparisce. Passa l’estate, gli operai sono in ferie ed anche l’assessore Mariggiò che si accorge del problema solo quando l’ascia l’ombrellone trovando così la decisione “d’imperio” (termine da lui usato in questa occasione): “Ad oggi primo settembre – sottolinea Perrone nel suo editoriale che pubblichiamo a parte -, al “Prudenzano” (da cui dipende la Sacra Famiglia, ndr), viene chiesto di accettare… ciò che passa il convento, o con le buone o d’imperio». Il giornalista fa poi l’analisi politica del personaggio Mariggiò: «Non avevamo dubbi che si potesse arrivare a tanto. D’altronde non sarà un caso se ben sei consiglieri della maggioranza non si sentono più rappresentati, da ormai diversi mesi, da questo assessore, di fatto sfiduciato».

L’editoriale di Perrone si conclude con delle domande che rivolge alle opposizioni (sapendo evidentemente che tra i consiglieri di maggioranza non esiste libertà di pensiero): «Cosa ne pensano a tal proposito, il Pd, Manduria Migliore, Azione Messapica, Manduria Noscia, la Lega e il resto del centro destra?»

Nazareno Dinoi