Torre Colimena “luogo del cuore”del Fondo Ambiente Italiano

E’ stata esposta su un lato dell’antica torre di Colimena una targa commemorativa del successo ottenuto nella campagna del FAI “il luogo del cuore” dello scorso anno.

L’evento organizzato dal comitato pro Torre Colimena e Specchiarica, promotore della campagna di raccolta firme, ha avuto come ospite il delegato provinciale FAI, Giacomo Scarfato e i vicesindaco di Erchie, Avetrana e Manduria, rispettivamente Giuseppe Polito , Alessandro Scarciglia e Andrea Mariggió.

La Torre ha fatto da splendido scenario ad una serie di interventi. I volontari del comitato hanno ribadito la necessità di collaborazione tra le realtà locali e le varie amministrazioni. In passato questa è stata la via che ha permesso la realizzazione della riserva naturale della Salina dei Monaci e della Palude del Conte, quando, cioè, la volontà di alcuni amministratori e la caparbietà di alcuni cittadini ha superato gli innumerevoli ostacoli a questo progetto e ottenuto l’incredibile risultato che tutti oggi possiamo ammirare.

Il delegato del FAI ha illustrato l’importanza del traguardo raggiunto e prospettato collaborazioni e supporto al comitato per le campagne future. I diversi amministratori presenti hanno ribadito la loro vicinanza con il borgo di Torre Colimena; il vicesindaco di Erchie ha entusiasmato i presenti proponendo ai colleghi di Avetrana e Manduria la realizzazione di una pista ciclabile che riguardi i loro paesi e le marine. Alessandro Scarciglia ha sottolineato l’importanza del rispetto del territorio, la necessità di vigilare affinché non si producano danni spesso insanabili, facendo anche riferimento alla totale opposizione delle amministrazioni all’ipotesi dello scarico emergenziale del depuratore Sava Manduria previsto proprio a Torre Colimena. Infine alle preoccupazioni espresse da un esponente del comitato, rispetto alla situazione di attuale degrado del borgo, il vicesindaco di Manduria ha prospettato degli interventi volti alla soluzione delle situazioni più urgenti, ma anche mirati all’educazione dei cittadini per un diffuso rispetto del territorio.



Al termine della cerimonia la targa, posta al lato della porta di ingresso della Torre, è stata scoperta da Aishia, bambina di 10 anni molto attiva nella campagna di raccolta firme. La presidente del Comitato pro Torre Colimena e Specchiarica Giulia Saracino si è detta molto soddisfatta dello svolgimento dell’evento.