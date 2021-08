Il Comune prende provvedimenti, domani pulizia della fogna in via Cardinal Ferrara

Inizieranno domani i lavori di pulizia della fogna in via Cardinal Ferrara, la strada del centro storico dove da mesi i residenti lamentavano la fuoriuscita di reflui maleodoranti che invadevano l’intera via.

Per consentire i lavori, la responsabile dell’Area vigilanza del comune di Manduria, Miriam Mancarella, ha firmato un’ordinanza in cui si vieta la sosta e il transito su tale via a partire dalle ore 8 e sino alle 10, comunque sino al termine delle operazioni. E' di ieri l'ultima segnalazione del disservizio pubblicata nella rubrica de La Voce di MAnduria, "Rompiamo il silenzio".

Il divieto comprende il tratto da Via XX Settembre a via Giardini.