Fondi ai comuni per le scuole ma Manduria è “bocciata”

Nelle graduatorie del Ministero dell’Istruzione, hanno ricevuto finanziamenti diversi centri della provincia di Taranto. Fra questi, solo per citare quelli più vicini a Manduria, Sava (180 mila euro), Avetrana (200mila euro), Lizzano (200 mila euro), Torricella (150 mila euro), Fragagnano (150 mila euro), San Marzano (200mila euro). I progetti presentati dal comune di Manduria no si sono classificati in una posizione utile per ottenere le risorse. «Forse abbiamo qualcosa da imparare dai Comuni vicini», si chiede il collega Nando Perrone che dà notizia dell’esclusione della città Messapica dalle provvidenze statali.

I finanziamenti che l’assessorato manduriano alla pubblica istruzione e alla cultura, Vito Andrea Mariggiò, non ha saputo intercettare, sono quelli relativi all’avviso pubblico da 270 milioni di euro destinati agli Enti locali per lavori di edilizia leggera (200 milioni di euro) e affitti di spazi per la didattica (altri 70 milioni). I fondi sono stati distribuiti tenendo conto principalmente della quantità di alunni presenti sui territori e delle classi numerose. Tutti requisiti questi che alla popolazione scolastica manduriana non mancano di certo tanto è vero che è stato proprio l’assessorato di Mariggiò a far bandire un avviso pubblico per la ricerca di edifici da locare e destinare ad aule scolastiche dal momento che quelle pubbliche non sono sufficienti. Eppure qualcosa non è andato per il verso giusto se è vero che altri comuni più piccoli del nostro sono rientrati in graduatoria con una certa facilità.

E non è stato il solo insuccesso questo della giunta Pecoraro. «Poco meno di due settimane fa – ricorda sempre il direttore di Manduriaoggi nel suo articolo pubblicato ieri -, Manduria era stata esclusa dalla ripartizione dei fondi relativi al bando ministeriale per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica delle palestre scolastiche: due i progetti presentati dal Comune di Manduria, entrambi, però, non classificati per ottenere le risorse». Da qui la domanda del giornalista: «forse abbiamo qualcosa da imparare dai Comuni vicini?».

Nazareno Dinoi