Vaccini ai minori, senza prenotazione sino a domani nell'hub di Manduria

Il Sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro rivolge ai giovani e alle famiglie con figli di età superiore a 12 anni l’ennesimo invito alla vaccinazione: “le armi a nostra disposizione per combattere il virus sono solo il vaccino e il buon senso. Abbiamo tutti la voglia di tornare a lavoro e a scuola con la tranquillità che non ci appartiene già da tempo. Tocca ad ognuno di noi quindi fare la nostra parte.”

Si ricorda dunque, che oggi, 26 e domani 27 Agosto, l’Hub vaccinale sito in via Sorani a Manduria, è aperto dalle ore 9:00 alle 16:00 e che i ragazzi dai 12 ai 17 anni possono presentarsi per la somministrazione della dose vaccinale SENZA PRENOTAZIONE. Si ricorda altresì che i minori devono essere necessariamente accompagnati dai genitori, qualora uno dei due fosse impossibilitato, è necessario che indichi la delega al genitore accompagnatore. I moduli di delega sono disponibili sul sito: www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto.

Sabato 28 e domenica 29 l’Hub sarà chiuso. Da lunedì i minori potranno comunque accedere alla somministrazione della vaccinazione ma sarà necessaria la prenotazione sul sito dell’Asl o presso le farmacie.

(A cura dell'ufficio staff del sindaco)