Declassamento dei vigili del fuoco di Manduria, lettera dei sindaci e della UilPa

«E’ inaccettabile che ben otto sindaci di Manduria, Sava, Maruggio, Avetrana, Pulsano, Torricella, Fragagnano e Lizzano preoccupati per la salute e la sicurezza dei loro concittadini non abbiano ancora ricevuto risposta dai vertici del dipartimento dei Vigili del Fuoco sul declassamento del distaccamento di Manduria che non riesce a garantire i mezzi di supporto».

Questo si legge in un comunicato stampa del sindacato di categroai, Uilpa delal provincia di Taranto che lamentano ancora una volta l’inadeguatezza di mezzi e di personale della caserma dei pompieri di Manduria. «Una carenza – si legge - che lo stesso Comandante Patrizietti afferma essere del 20% rispetto al 2% di altre sedi di servizio, ma che viene nonostante tutto accentuata, prelevando personale da Manduria per destinarlo altrove, sopprimendo la botte»

Il sindacato UilPa interviene sollecitando il capo dipartimento ed ll capo del corpo nazionale Vigili del Fuoco al rispetto per i Sindaci e per quelle norme emanate dallo stesso Dipartimento, puntualmente disattese.

«Non vogliamo più leggere i giornali che titolano: Incendio in officina. L’acqua si esaurisce e il Vigile fa “autostop”», scrivono nelal nota. «Anche i Vigili del Fuoco di tutta la provincia – dicono ancora - sono d’accordo che rendere autosufficienti le sedi distaccate significhi aumentare i livelli di sicurezza di tutto il territorio tarantino, un concetto che ad altri evidentemente sfugge»

I sindaci, per il sindacato, meritano una risposta così come la meritano i cittadini. 1L’unica risposta che il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ha il dovere di dare è la garanzia di un servizio di soccorso efficiente, efficace ed equo», conclude il comunicato.