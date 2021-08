I geometri contro il nuovo Pug: “illegittimo e sbagliato, le responsabilità sono di tutti"

«La delibera di adozione del piano urbanistico generale deve essere ritirata perché illegittima e viziata da eccesso di potere». A chiederlo sono i geometri associati di Manduria in una lettera indirizzata al sindaco Gregorio Pecoraro e agli amministratori comunali e per conoscenza alla Regione Puglia. Una richiesta già formulata rimasta senza risposta che questa volta mette di fronte alle proprie responsabilità l’intero consiglio comunale, opposizione compresa. «Il mancato eventuale annullamento della deliberazione – si legge - non può che attribuirsi agli attuali consiglieri comunali i quali, in tal modo, implicitamente rinunciano anche a chiedere la restituzione delle somme ingiustamente pagate per l’onorario ad un progettista che, come dichiarato dal consulente legale del Comune, ha tenuto “un comportamento sicuramente contrario a quello della diligenza qualificata e per tale ragione potrebbero essere obbligati a risarcire il Comune di Manduria per il corrispondente danno patrimoniale».

Nella missiva che porta la firma del presidente dell’Associazione degli geometri (Assogem), Antonio Moccia e del geometra Giuseppe Coco, già responsabile dell’ufficio tecnico e urbanistico del comune Messapico, si elencano i motivi principali per cui lo strumento urbanistico dovrebbe essere annullato e rifatto di sana pianta. Alcuni davvero macroscopici come l’errata quantificazione demografica e quindi il fabbisogno abitativo della città. «Il Pug – scrivono i geometri - ha inspiegabilmente previsto un incremento della popolazione basandosi su dati demografici vetusti, il più recente dei quali risale al 2011, prevedendo di ampliare ulteriormente l’edificato per la residenza nel territorio di quasi settantamila abitanti. È noto, invece – prosegue la nota - che la popolazione di Manduria è diminuita passando da 30.903 abitanti del 2011 a soltanto 29.913 alla data del 31 maggio 2021».

Un consumo del territorio insostenibile, secondo i tecnici che lamentano anche un errato calcolo del rischio idrogeologico con gravi pericoli futuri per la popolazione.

Come si ricorderà, sulla necessità di annullare il piano è stato anche l’avvocato Misserini rispondendo ad un parere chiesto dall’amministrazione che non ha ancora deciso che strada prendere.