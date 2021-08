Strade da riasfaltare, il comune ne individua sei tra quelle più disatrate

L’amministrazione comunale ha deciso di investire i 260mila euro stanziati dal governo per le opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per il rifacimento di alcune strade del centro urbano. Gli uffici tecnici hanno già predisposta la relativa gara aggiudicando i lavori all’impresa Cofas Srl di Taranto ha ha offerto un ribasso del 36,7%.

Le strade che saranno riasfaltate sono le seguenti: via F. Prudenzano, via Bengasi, via Eritrea, via Monte San Gabriele, via Fratelli Bandiera e via Sacerdote Lacaita. Con il risparmio ottenuto grazie al notevole ribasso offerto della ditta aggiudicataria, l’amministrazione potrebbe completare altre strade dissestate.