Nominati 6 ausiliari ambientali potranno identificare e verbalizzare gli “sporcaccioni”

Il sindaco Gregorio Pecoraro ha nominato ieri sei “ausiliari ambientali comunali” con qualifica di “agenti accertatori”. Si tratta di Roberto Littorio, Gianpiero Stani, Gregorio Micelli, Matteo Micera, Salvatore Sergi e Claudia Lacaita.

Le nuove figure sono volontari dell’Associazione «Accademia Kronos» con sede a Uggiano Montefusco a cui il comune di Manduria ha affidato l’incarico di vigilanza, promozione e diffusione di informazioni in materia di educazione ambientale su tutto il territorio comunale. L’accordo prevede un compenso di 550 euro per la presenza di 10 ore settimanali.

Il compito principale assegnato agli ausiliari ambientali è quello di contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle strade e nelle campagne e più in generale di combattere ogni comportamento contrario al rispetto dell’ambiente e dei luoghi comuni.

Grazie alla qualifica di agenti accertatori, gli operatori individuati che saranno riconoscibile da una divisa, hanno il potere di accertamento di violazioni e/o irregolarità e redigeranno verbali di constatazione e accertamento che verranno in tempo utile trasmessi al comando di polizia locale che eleverà le multe. L’Accademia Kronos ha già un’attività di collaborazione con il comune di Manduria in particolare con le Riserve naturali.