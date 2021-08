Da oggi strisce blu a pagamento a San Pietro in Bevagna, gli orari e le tariffe

Il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro, rende noto alla cittadinanza e a tutti i turisti presenti nelle nostre marine che a partire da oggi, sabato 14 Agosto 2021 e sino al 15 Settembre 2021 entrerà in vigore la sosta a pagamento a San Pietro in Bevagna.

La fascia oraria sarà dalle 09:00 alle 24:00 con tariffa ORARIA di €1,00 e GIORNALIERA di €6,00.

Sono stati installati 15 parcometri nelle seguenti vie per coprire l’intera area interessata:

Via Borraco (da via della Felicità a Piazza delle Perdonanze)

Via Fiume (da Piazza delle Perdonanze alla foce del fiume Chidro)

Piazzale di Via della Marina.

I posti auto disponibili sono complessivamente di 357. Certi di rendere, con ogni lavoro necessario, la nostra marina sempre più accogliente per i manduriani e tutti i turisti.

(A cura dello staff del sindaco)