I tanti dubbi sull’assunzione degli ausiliari del traffico

Nato già nelle polemiche nel momento della sua pubblicizzazione (si ricorderà la diffusione anticipata che circolava nelle chat dei consiglieri comunali grillini), il bando per l’assunzione a tempo determinato degli ausiliari del traffico da impiegare nelle marine di Manduria, continua ad alimentare dubbi. A sollevarli questa volta sono alcuni disoccupati che hanno presentato domanda, ritenendo di avere i requisiti richiesti, ma non sono stati chiamati dalla società incaricata del servizio, la Sis Parking Service System.

A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi protagonisti scrivendolo nei commenti al nostro articolo di ieri in cui si indicavano i nomi degli 8 ausiliari che hanno superato la prova. Uno di loro, una donna, che ha chiesto l’anonimato, ha addirittura dichiarato di essere stata convocata e di avere anche frequentato il corso di preparazione di cui si sono occupati i vigili urbani di Manduria, senza essere stata inserita tra gli 8 assunti.

Secondo l’avviso pubblico originario, gli aspiranti ausiliari del traffico avrebbero dovuto sostenere un colloquio (non veniva specificato di fronte a chi) prima di essere dichiarati idonei.

C’è poi un altro aspetto di natura pratica che non convince, vale a dire il numero degli assunti. Solo 8 unità che dalle 9 alle 24 di tutti i giorni festivi e prefestivi compresi, dovranno coprire il servizio a San Pietro in Bevagna, Torre Colimena, lunghi tratti della litoranea e strade interne delle due località. Quindici ore di servizio al giorno, probabilmente suddivisi in due turni, quindi quattro persone a turno, per una zona così vasta. Non saranno pochi?