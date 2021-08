Avviso ai bagnanti: oggi e domani Ztl dalle 17 a San Pietro in Bevagna

Nelle giornate di oggi, giovedì 12 e domani 13 agosto, la Zona a traffico limitato di San Pietro in Bevagna sarà estesa a partire dalle ore 17 anziché dalle 20,30 come indica la segnaletica sino a mezzanotte. Questo per permettere lo svolgimento, nelle due giornate, della manifestazione sportiva patrocinata dal Comune, «Sport D’amare».

Si avvisano gli automobilisti, pertanto, a fare attenzione alla segnaletica luminosa che dalle 5 del pomeriggio sarà rossa. Al ritorno dal mare, quindi, bisogna ricordarsi che non si può passare dalle strade a traffico limitato per non creare problemi con il previsto afflusso di persone interessate a seguire l’evento sportivo.