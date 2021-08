Impossibile trovare parcheggi nelle marine, la rabbia degli esercenti

Non si fermano le proteste dei gestori di locali pubblici delle marine manduriane che lamentano un calo delle vendite per colpa dei parcheggi che non si trovano. E non perché ci sono troppe macchine in giro, ma perché nelle due località balneari manduriane, San Pietro in Bevagna e Torre Colimena, non è possibile parcheggiare perchè tutte le strade sono diventate un cantiere aperto. Il comune ha infatti interdetto la sosta sulla litoranea e nei due centri turistici, per permettere i lavori di pitturazione delle strisce blu e il montaggio della segnaletica verticale e i parchimetri.

Secondo fonti comunali, il servizio dovrebbe entrare in funzione a step con il completamento previsto entro il 21 agosto. Alla data attuale, però, nessuna zona è stata ancora attivata quando i progetti annunciati dall’amministrazione indicavano l’inizio dal primo luglio sino al 15 settembre.

Solo ieri il sindaco Pecoraro ha dato incarico agli 8 ausiliari del traffico che dovranno garantire il controllo degli stalli a pagamento su tutta la fascia costiera di competenza comunale che va da San Pietro in Bevagna a Torre Colimena, strade interne comprese. I neo assunti con contratto a termine sono stati selezionati dalla stessa impresa affidataria del servizio e sono stati formati dai vigili urbani. Ecco i loro nomi: Simona Giorgino di 28 anni; Mario Duggento di 50 anni; Giuseppe Donadeo di 47 anni; Durante Dimitri di 27 anni; Silvia Barnaba di 23 anni; Ivan Dinoi di 21 anni; Matteo Andrisano di 28 anni; Elettra Gennari di 37 anni.