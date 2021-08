Caldo bollino rosso, il sindaco invita a restare in casa

Il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro, rende noto alla cittadinanza che direttamente dagli uffici di Direzione Sanitaria, Comitato Calore Aziendale, a seguito di consultazione del Bollettino di Vigilanza Metereologica, è pervenuto un segnale di allerta per la condizione di LIVELLO 3 (Rosso: ondate di calore anomalo - condizioni metereologiche a rischio che persistono per più giorni consecutivi) per i giorni: 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 per la città di Manduria. Si raccomanda pertanto di non uscire da casa nelle ore più calde della giornata.

A cura dello Staff del sindaco