La storica sede degli ex combattenti riprende vita e si apre alla città

Nuova vita e nuovi colori per la storica sezione combattenti e reduci di Manduria che si candida a diventare luogo accessibile a tutti grazie al profondo restyling che porta la firma del compositore manduriano Ferdinando Arnò. Così le antiche pareti color nocciola imbruttite dal tempo e dalle macchie d’umidità riprendono vita con tinte pastello, linee curve e similpelle in versione rétro.

Il maestro Arnò ha poi selezionato litografie di Filippo De Pisis e Massimo Campigli e antiche fotografie della città recuperate dal prezioso archivio Alinari. Lo sky, il tessuto in finta pelle, domina le sedute, alcune disegnate da Carlo De Carli, ma tutte filologicamente intonate con gli altri pezzi unici, nelle cromie, appunto, della bandiera italiana. «Nulla di politico -, precisa Arnò -, solo l’idea di una bandiera come patria per un luogo che vuole aprirsi a un pubblico più ampio, prima di tutto alle donne, ma anche ai più giovani. Un circolo dove si combatte, questa volta, per il bello e dove si parla con la memoria storica degli anziani, che hanno combattuto e sono sopravvissuti all’ultima guerra».

Due locali, uno verde e uno rosso, da fiaba, con quel fascino vintage che vanta esperimenti precedenti decisamente illustri. L’ispirazione è Wes Anderson, il regista che ha disegnato le sue scenografie dal sapore fiabesco, nel rispetto delle palettes colore dei fifties. Qui l’operazione è mirata al tema della memoria del secondo conflitto mondiale, da conservare e portare nel futuro. Anche al bar, con un menù altrettanto vintage: granite di limone e menta, sciroppi da allungare con acqua o latte, caffè leccese e gli spiriti di quegli anni.