Spiagge libere sempre più strette: la protesta dei bagnanti

«I due lidi tolgono sempre più spazio alla spiaggia libera che non ci basta più». I bagnanti del tratto di mare tra San Pietro in Bevegna e la parte che confina con Torre Borraco si lamentano di come negli anni lo spazio libero diventa sempre meno. «La situazione del litorale incluso tra i due stabilimenti balneari di Rio de Mar e Hotel dei Bizantini/Campo dei Messapi – scrivono - lascia "i non paganti" sempre più ammassati per via dello spazio occupato dai due stabilimenti».

«Quello che più fa sdegno prosegue la nota firmata da un gruppo di frequentatori di quel tratto di costa - è il fatto che tali lidi non siano neppure al completo: cioè, in qualunque ora del giorno o della notte si vada, vi si possono trovare posti liberi, a discapito della gente che, pur avendo proprietà immobiliari nella zona, è spesso costretta "ad emigrare" in altre spiagge meno sovraffollate».