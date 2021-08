Strisce blu nella marine, si accelera: «Presto si partirà con la zona centrale e via via le altre»

«Il servizio dei parcheggi a pagamento nelle marine partirà man mano che le zone interessate saranno completate con la segnaletica orizzontale e verticale; andremo avanti a step, la prima zona ad essere implementata sarà quella centrale di San Pietro in Bevagna e via via le altre». Lo fa sapere la dirigente della polizia municipale di Manduria, Miriam Mancarella che ha preso in carico da poco il comando del corpo e quindi la gestione del nuovo servizio.

La proroga sino al 21 agosto indicata nell’ordinanza, chiesta dalla ditta che non è riuscita a rispettare i termini previsti (avrebbe dovuto completare entro il 6 agosto) - fa sapere sempre la comandante -, sarebbe quindi indicativa «per evitare di fare un’ordinanza al giorno e per avvisare gli automobilisti che non devono sostare sulle strade dove dovranno essere tracciate le strisce blu degli stalli».

Proprio per velocizzare l’avvio dell’attesissimo servizio il comando di polizia locale si sta facendo carico in queste ore dell’addestramento dei circa venti ausiliari del traffico alle dipendenze della ditta affidataria della gestione dei parcometri, la “Sis Parking Service System”.