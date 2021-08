Strisce blu e parchimetri nelle marine: è stato tutto uno scherzo

Strisce blu nelle località balneari? Parcometri per la sosta a pagamento? Scusate, abbiamo scherzato. Potrebbe essere il titolo della notizia contenuta nell’albo pretorio del Comune di Manduria che dispone lo slittamento al 21 agosto (21 agosto) del ticket sui parcheggi a San Pietro in Bevagna e Torre Colimena. Servizio che secondo i programmi del governo Pecoraro sarebbe dovuto partire il primo luglio. Motivo? La ditta incaricata, la “Sis Parking Service System”, non è riuscita a trovare il materiale necessario per allestire i parcometri e disegnare le strisce blu degli stalli previsti nel piano comunale che la giunta ha fatto redigere all’ingegnere Cosimo Damiano Perrucci per la somma di 10.048 euro.

«Il responsabile della ditta – si legge nell’ordinanza pubblicata ieri - ha comunicato, per le vie brevi, che non sono pervenute nei tempi stabiliti i materiali occorrenti per la posa in opera della segnaletica orizzontale, tanto da rallentare i lavori». Chiedendo quindi una proroga dei divieti provvisori che secondo una precedenza ordinanza dovevano essere rimossi ieri, 6 agosto. Invece no. «Dal 07 al 21 agosto 2021, dalle ore 06 alle ore 18 – si legge sempre nell’ordinanza - è vietata la sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata, nelle vie interessate dalla sosta a pagamento (come da planimetrie allegate), affinchè vengano effettuati, dalla ditta incaricata, i lavori di installazione e realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale con collocazione di relativi parcometri ricadenti nelle zone balneari di San Pietro in Bevagna e di Torre Colimena». Se tutto va bene, quindi, i primi parcheggi a pagamento nelle località balneari manduriane si potranno avere da domenica 22 agosto in poi, a stagione quasi finita, insomma.

«Un’altra prova dell’incapacità e dell’improvvisazione di chi amministra questa sventurata città», è il commento del consigliere Mimmo Breccia che chiede le dimissioni dei responsabili. «L’assessore alla viabilità Piero Raimondo se ne deve andare a casa, ha già fatto molto danno», dichiara Breccia. Che aggiunge. «Dopo le giostrine regalate da Manduriambiente montate su Piazza Giovanni XXIII – dice - dell’assessore Raimondo avevamo perso le tracce e ce lo ritroviamo qui con questa ennesima figuraccia; se il sindaco non lo vuole mandare via per questo, lo faccia per scarso rendimento tanto i manduriani non se ne accorgeranno se non per il risparmio di uno stipendio in meno da pagare», conclude Breccia che non intende far passare liscia questa ennesima débacle.