L’omaggio degli avvocati con la toga dietro al feretro di Parlatano

Ci saranno tantissimi avvocati manduriani e di altri comuni questa mattina alle dieci a rendere omaggio a Pier Luigi Parlatano, decano manduriano della toga che si è spento l’altro ieri sera all’età di 89 anni.

Una quarantina di suoi colleghi sfileranno dietro al feretro indossando la toga in segno di rispetto della lunga professione del loro collega che lascia l’eredità al figlio Davide e alla nuora Daniela, entrambi avvocati, cui toccherà portare avanti la tradizione di famiglia. Il papà di Pierluigi, Davide Parlatano, era anche lui avvocato, tra i primi professionisti togati della Puglia.

Pier Luigi che a novembre avrebbe compiuto 90 anni, è stato un serio e capace professionista e un grande politico della cosiddetta prima Repubblica ricoprendo in quel contesto diverse cariche elettive con il Movimento Sociale Italiano. La messa funebre sarà celebrata nella chiesa della Madonna del Carmine in Piazza Garibaldi a due passi dal suo studio e dalla sua storica abitazione con l’inconfondibile veranda con i tre archi e quattro colonne. Manduria perde un grande uomo e un capace professionista.