Si è spento Pier Luigi Parlatano, Manduria perde un grande avvocato e un politico d'altri tempi

Si è spento all’età di 89 anni l’avvocato Pier Luigi Parlatano, decano manduriano della toga. Era malato, se n’è andato serenamente nella sua storica casa nella centralissima Piazza Garibaldi di Manduria. Lascia al figlio Davide con il quale divideva lo studio legale l’eredità da giurista. E’ stato un serio e capace professionista e un grande politico della cosiddetta prima Repubblica quando ha ricoperto cariche di amministratore sempre di opposizione.

L’avvocato Pier Luigi Parlatano nasce a Manduria il 30 novembre 1931, consegue la maturità classica al liceo “Palmieri” di Lecce, e poi la laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari. Comincia così la pratica professionale come praticante procuratore legale nello studio del padre Davide, anche lui avvocato e nel 1968 si iscrive nell’albo forense di Taranto e nel 1977 diviene avvocato patrocinante in cassazione.

Il 5 gennaio 1982, in considerazione di particolari benemerenze, riceve dall’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, l’onorificenza di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana. Nel 2005 viene insignito della toga d’oro presso il tribunale di Taranto.

