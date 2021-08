Centro rifiuti nel parco, si ritorna in Consiglio

La dibattutissima questione del centro di raccolta rifiuti che nascerà nel parco di fronte alla masseria Marina a San Pietro in Bevagna dovrà tornare in Consiglio comunale. I residenti della zona interessata dall’opera che già avevano presentato ricorso al Tar ottenendo una sospensione dei lavori, hanno infatti presentato delle osservazioni alla delibera di variante urbanistica approvata il 20 luglio scorso con 17 voti favorevoli.

Con tale atto, corredato da una relazione tecnica dell’architetto manduriano Andrea Casto, i cittadini hanno nuovamente fatto emergere le criticità tecniche e logistiche che dovrebbero indurre il comune di Manduria a desistere dalla definitiva approvazione della variante, anche in considerazione di quanto già suggerito dal Tar di Lecce nella ordinanza di sospensione cautelare dei lavori depositata a maggio.

Queste osservazioni sono state presentate, per conto dei loro clienti, dagli avvocati Antonio Casto e Maria Luisa Avellis, gli stessi che stanno curando il ricorso davanti al tribunale amministrativo ottenendo dai giudici un primo riconoscimento dei motivi di opposizione.

Oltre al vistoso errore tecnico e formale che anche il Tar ha sancito come esistente e, si presume, non sanabile e che l’amministrazione Pecoraro ha cercato di risolvere con la variante, secondo gli autori delle osservazioni vi sarebbe tutta una serie di motivi ulteriori che inducono a pensare che il tentativo di forzare la mano con gli escamotage politici sarà puntualmente e in ogni sede arrestato dai giudici.

A questo punto la palla passa alla maggioranza politica del sindaco che dovrà ridiscutere la vicenda in sede di assemblea generale. Magari con l’effetto di riaprire quella ferita sanguinante di alcuni ex ambientalisti che hanno votato la variante pur definendo il sito individuato per la discarica come il peggior sito che si potesse trovare.