Campi estivi per bambini, l’amministrazione stanzia 50mila euro agli organizzatori

L’amministrazione comunale manduriana ha deciso di stanziare 50mila euro a enti pubblici e privati, quali parrocchie, associazioni, cooperative, scuole che durante il periodo estivo hanno già svolto o svolgeranno campi estivi coinvolgendo bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni di età. Le risorse sono quelle derivanti dai fondi del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che ha assegnato all’ente Messapico 66.700 euro.

Le somme saranno destinate agli aventi diritto che parteciperanno ad un avviso pubblico con le proposte progettuali volte alla realizzazione di centri estivi che contengano i seguenti criteri per poter stabilire l’entità del contributo, ed in particolare: del numero dei giorni di attività di ciascun centro estivo; del numero totale dei ragazzi che vi hanno partecipato; delle spese sostenute, opportunamente rendicontate.

I contributi saranno assegnati ai gestori, fino al raggiungimento dell’importo stanziato pari a 50.000 euro, per la partecipazione di bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 3 ed i 14 anni e comunque fino al compimento della scuola secondaria di primo grado.

Le scuole, parrocchie o associazioni interessate dovranno inviare il proprio progetto corredato di quadro economico di spesa, entro il 20 agosto. Entro il 30 settembre poi i destinatari del finanziamento dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute.